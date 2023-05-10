Ankara Çankaya Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü seçmenler 81 ilde kurulan sandıklarda oy kullanacak. Çankaya Seçim Sonuçları da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kapsamında belirleyici olacak. İşte Ankara Çankaya seçim sonuçları ve seçmen sayısı ile ilgili ayrıntılar.

Ankara Çankaya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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14 Mayıs 2023 Oy Verme Saatleri

14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek.

Seçim Yasakları Saat Kaçta Bitecek?

YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00’e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ankara Çankaya Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ve en önemli ilçelerinden biri olan Çankaya, hem tarihi hem de coğrafi açıdan oldukça zengin bir bölgedir. Başkentin merkezinde yer alan Çankaya, yüzölçümü açısından diğer ilçelere göre oldukça küçüktür. Ancak nüfusu ve önemi bakımından Ankara'nın en önde gelen ilçelerinden biridir.

Tarihçe

Çankaya ilçesi, tarihi olarak Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlçe sınırları içinde yer alan Atakule'nin bulunduğu höyükte yapılan kazılar, buranın M.Ö. 3000'lere kadar uzanan bir tarihi olduğunu göstermektedir. İlçe, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Ankara'nın en gözde semtlerinden biri haline geldi.

Coğrafya

Çankaya ilçesi, Ankara'nın merkezinde yer alır. Kuzeyinde Yenimahalle, doğusunda Mamak, batısında Pursaklar ve Güdül, güneyinde ise Gölbaşı ilçeleri yer alır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü düz olmakla birlikte, kuzeydeki Kavaklıdere bölgesi ise daha engebeli bir araziye sahiptir. İlçe sınırları içinde Ankara'nın en yüksek noktası olan Atakule de yer almaktadır.

İlçenin Nüfusu

2021 yılı verilerine göre Çankaya ilçesinin nüfusu 911.169'dir. Bu rakam, Ankara'nın en yüksek nüfuslu ilçelerinden biri olduğunu göstermektedir. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı üniversite öğrencileri, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Çankaya'nın nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 5.000 kişi civarındadır.

İlçenin Ekonomisi

Çankaya ilçesi, Ankara'nın en gelişmiş ve modern ilçelerinden biridir. İlçe sınırları içinde birçok özel sektör kuruluşu, banka, iş merkezi ve alışveriş merkezi yer almaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içinde Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi önemli üniversiteler de bulunmaktadır. İlçede ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli kamu kurumları da yer almaktadır.











