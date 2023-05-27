Ankara Çankaya seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Çankaya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Çankaya seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Çankaya seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Çankaya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Çankaya Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ve en önemli ilçelerinden biri olan Çankaya, hem tarihi hem de coğrafi açıdan oldukça zengin bir bölgedir. Başkentin merkezinde yer alan Çankaya, yüzölçümü açısından diğer ilçelere göre oldukça küçüktür. Ancak nüfusu ve önemi bakımından Ankara'nın en önde gelen ilçelerinden biridir.

Tarihçe

Çankaya ilçesi, tarihi olarak Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlçe sınırları içinde yer alan Atakule'nin bulunduğu höyükte yapılan kazılar, buranın M.Ö. 3000'lere kadar uzanan bir tarihi olduğunu göstermektedir. İlçe, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeriydi. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Ankara'nın en gözde semtlerinden biri haline geldi.

Coğrafya

Çankaya ilçesi, Ankara'nın merkezinde yer alır. Kuzeyinde Yenimahalle, doğusunda Mamak, batısında Pursaklar ve Güdül, güneyinde ise Gölbaşı ilçeleri yer alır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü düz olmakla birlikte, kuzeydeki Kavaklıdere bölgesi ise daha engebeli bir araziye sahiptir. İlçe sınırları içinde Ankara'nın en yüksek noktası olan Atakule de yer almaktadır.

İlçenin Nüfusu

2021 yılı verilerine göre Çankaya ilçesinin nüfusu 911.169'dir. Bu rakam, Ankara'nın en yüksek nüfuslu ilçelerinden biri olduğunu göstermektedir. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı üniversite öğrencileri, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Çankaya'nın nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 5.000 kişi civarındadır.

İlçenin Ekonomisi

Çankaya ilçesi, Ankara'nın en gelişmiş ve modern ilçelerinden biridir. İlçe sınırları içinde birçok özel sektör kuruluşu, banka, iş merkezi ve alışveriş merkezi yer almaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içinde Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi önemli üniversiteler de bulunmaktadır. İlçede ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli kamu kurumları da yer almaktadır.







