Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ankara'da depreme dayanıklı, dayanıksız yerler

Ankara’da deprem fay hattı geçiyor mu?

Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor. Ancak konu ile ilgili yapılan araştırmalar bunun tehlike barındırmadığı anlamına gelmediğini açığa çıkardı.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

Ankara’da deprem riski bulunan ilçeler hangileri?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır.



