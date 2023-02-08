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Ankara’da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiği 34 bin 810 kişinin yaralandığı açıklandı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Ankara’da oturanlar Ankara’da deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Ankara deprem risk haritası detayları.

10:12 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara'da deprem riski olan, olmayan semtler

Ankara'da deprem riski olan, olmayan semtler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ankara'da depreme dayanıklı, dayanıksız yerler

Ankara’da deprem fay hattı geçiyor mu?

Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor. Ancak konu ile ilgili yapılan araştırmalar bunun tehlike barındırmadığı anlamına gelmediğini açığa çıkardı.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

Ankara’da deprem riski bulunan ilçeler hangileri?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır.


#Ankara deprem
#Ankara deprem haritası
#Ankara deprem riski olan ilçeler
2 saat önce
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Ankara’da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
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