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Ankara deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Ankara deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

13:2917/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara'da deprem riski olan, olmayan semtler
Ankara'da deprem riski olan, olmayan semtler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Ankara’da oturanlar Ankara’da deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Ankara deprem risk haritası detayları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 11,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası Ankara’da oturanlar Ankara’da deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Ankara deprem risk haritası detayları.

Ankara’da deprem fay hattı geçiyor mu?

Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor. Ancak konu ile ilgili yapılan araştırmalar bunun tehlike barındırmadığı anlamına gelmediğini açığa çıkardı.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

Ankara’da deprem riski bulunan ilçeler hangileri?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır.

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