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Ankara’da nerede kan bağışı yapılıyor? İşte Kızılay kan bağış yerleri

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 011’e çıktı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Ankara'da kurulan kan bağışı merkezlerinde yoğunluk oluştu. İşte Ankara'da kızılay kan merkezleri.

09:58 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara Kızılay Kan Bağışı Noktaları Nereler?

Ankara Kızılay Kan Bağışı Noktaları Nereler?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kızılay kan merkezlerine yoğun ilgi

Türk Kızılay'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor. Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, kan bağışı merkezinin, hastanedeki ihtiyacı karşılama kapasitesine sahip olduğunu, deprem nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi.

Ankara Kızılay kan bağışı merkezleri

Ankara Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü

Adres : MAMAK CAD. NO:10 BALKİRAZ MAMAK

Telefon: 0312 496 2065

KARANFİL KAB

Adres : KARANFIL SOKAK NO:7 KIZILAY MEŞRUTİYET ÇANKAYA

Telefon: 0312 496 2065

KIZILAY MEYDAN KAB

Adres : ATATÜRK BULVARI GÜVENPARK İÇI KIZILAY MUSTAFA KEMAL ÇANKAYA

Telefon: 0312 496 2065

SİNCAN KAB

Adres : LALE MEYDANI ÜSTÜ BELEDIYE DÜKKANLARI ATATÜRK SİNCAN

Telefon: 0312 256 4717-57

BATIKENT GİMSA

Adres : 1904. Cadde, 06370, İlkyerleşim, Yenimahalle, Ankara, Türkiye İLKYERLEŞİM YENİMAHALLE

Telefon: 0312 256 4717-57

EMETEVLER METRO İSTASYONU
Adres : VATAN CADDESİ 39A, 06200, DEMETLALE, YENİMAHALLE, ANKARA, TÜRKİYE DEMETLALE
YENİMAHALLE

Telefon: 0312 256 4717-57

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Adres : Ankara Etlik İhtisas EAH, 06170, Varlık, Yenimahalle, Ankara, Türkiye VARLIK YENİMAHALLE

Telefon: 0312 256 4717-57

GİMSA MARKET PİYADE ŞUBESİ
Adres : AHİ MESUD BULVARI 66, 06794, PİYADE, ETİMESGUT, ANKARA, TÜRKİYE PİYADE
ETİMESGUT

Telefon: 0312 256 4717-57

POLATLI MEYDAN

Adres : İNÖNÜ CADDESİ 71E, 06900, CUMHURİYET, POLATLI, TÜRKİYE CUMHURİYET POLATLI

Telefon: 0312 256 4717-57

Kan bağışı vermek için aranan şartlar neler?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiği 34 bin 810 kişinin yaralandığı açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


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#Kızılay
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