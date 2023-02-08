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Ankara Kızılay Kan Bağışı Noktaları Nereler?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Türk Kızılay'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor. Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, kan bağışı merkezinin, hastanedeki ihtiyacı karşılama kapasitesine sahip olduğunu, deprem nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi.
Adres : MAMAK CAD. NO:10 BALKİRAZ MAMAK
Telefon: 0312 496 2065
Adres : KARANFIL SOKAK NO:7 KIZILAY MEŞRUTİYET ÇANKAYA
Telefon: 0312 496 2065
Adres : ATATÜRK BULVARI GÜVENPARK İÇI KIZILAY MUSTAFA KEMAL ÇANKAYA
Telefon: 0312 496 2065
Adres : LALE MEYDANI ÜSTÜ BELEDIYE DÜKKANLARI ATATÜRK SİNCAN
Telefon: 0312 256 4717-57
Adres : 1904. Cadde, 06370, İlkyerleşim, Yenimahalle, Ankara, Türkiye İLKYERLEŞİM YENİMAHALLE
Telefon: 0312 256 4717-57
Telefon: 0312 256 4717-57
Adres : Ankara Etlik İhtisas EAH, 06170, Varlık, Yenimahalle, Ankara, Türkiye VARLIK YENİMAHALLE
Telefon: 0312 256 4717-57
Telefon: 0312 256 4717-57
Adres : İNÖNÜ CADDESİ 71E, 06900, CUMHURİYET, POLATLI, TÜRKİYE CUMHURİYET POLATLI
Telefon: 0312 256 4717-57
18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.