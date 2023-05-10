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Ankara Evren Seçim Sonuçları Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları 2023

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Evren Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Evren seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

19:02 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evren seçim sonuçları

Evren seçim sonuçları

Ankara Evren
14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Ankara Evren 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel
sonuçları açıklanacak.

14 Mayıs 2023 Oy Verme Saatleri

14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek.

Ankara Evren Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Evren, şehrin batısında yer almaktadır. Tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve zengin tarım arazileri ile bilinmektedir. Bu makalede, Ankara Evren ilçesinin tarihi, coğrafi özellikleri, ilçenin mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında bilgi verilecektir.

Tarihçe

Evren, tarihi Frigya ve Galatya bölgeleri arasında kalan bir bölgede yer almaktadır. İlçede yapılan arkeolojik kazılarda, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçe, 1923 yılında Ankara'nın ilçesi olmuştur.

Coğrafya

Evren ilçesi, Ankara'nın batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Ayaş, güneyinde Haymana, doğusunda Gölbaşı ve batısında Beypazarı ilçeleri ile komşudur. İlçe toprakları, genellikle dağlık ve tepelik bir araziye sahiptir. İlçenin en yüksek noktası, 1923 metre yüksekliği ile Kızılkaya Dağı'dır. İlçenin önemli akarsuları arasında Sarıyar Barajı ve Kirmir Çayı yer almaktadır.

İlçeler

Evren ilçesi, 15 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Ayvaşık, Aktoprak, Bıçakçılar, Dedeseymen, Dikilitaş, Düzköy, Elvanlar, Kırbaşı, Kökez, Küçükkaracaören, Ortaköy, Saraycık, Soğulcak, Yağmurhan ve Yavaşça mahalleleridir.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre, Evren ilçesi nüfusu 15.909'dur. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 12 kişidir. İlçenin nüfusu son yıllarda artış göstermektedir.



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