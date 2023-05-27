Ankara Evren seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Evren cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Evren seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Evren seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Evren Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Evren Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Evren, şehrin batısında yer almaktadır. Tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve zengin tarım arazileri ile bilinmektedir. Bu makalede, Ankara Evren ilçesinin tarihi, coğrafi özellikleri, ilçenin mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında bilgi verilecektir.

Tarihçe

Evren, tarihi Frigya ve Galatya bölgeleri arasında kalan bir bölgede yer almaktadır. İlçede yapılan arkeolojik kazılarda, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçe, 1923 yılında Ankara'nın ilçesi olmuştur.

Coğrafya

Evren ilçesi, Ankara'nın batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Ayaş, güneyinde Haymana, doğusunda Gölbaşı ve batısında Beypazarı ilçeleri ile komşudur. İlçe toprakları, genellikle dağlık ve tepelik bir araziye sahiptir. İlçenin en yüksek noktası, 1923 metre yüksekliği ile Kızılkaya Dağı'dır. İlçenin önemli akarsuları arasında Sarıyar Barajı ve Kirmir Çayı yer almaktadır.

İlçeler

Evren ilçesi, 15 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Ayvaşık, Aktoprak, Bıçakçılar, Dedeseymen, Dikilitaş, Düzköy, Elvanlar, Kırbaşı, Kökez, Küçükkaracaören, Ortaköy, Saraycık, Soğulcak, Yağmurhan ve Yavaşça mahalleleridir.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre, Evren ilçesi nüfusu 15.909'dur. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 12 kişidir. İlçenin nüfusu son yıllarda artış göstermektedir.



