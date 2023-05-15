Ankara seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerinde oy sayım işleri neredeyse tamamlandı. Ankara'nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 4.280.941 seçmen sayısı bulunuyor.

ANKARA BÖLGELERE GÖRE GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023

Ankara 1'inci bölgede kurulan 4 bin 352 sandıkta 1 milyon 427 bin 918 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 405 bin 74 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 41.58'ini alan CHP 6, yüzde 24.97'sini alan AK Parti 4, yüzde 12.96'sını alan İYİ Parti 2, yüzde 8.22'sini alan MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1'inci bölgede CHP'den Gamze Taşcıer, Deniz Demir, Okan Konuralp, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı ve Aliye Timisi Ersever; AK Parti'den Yıldırım Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan ve Zehranur Aydemir; İYİ Parti'den Koray Aydın ve Ahmet Eşref Fakıbaba; MHP'den de Mevlüt Karakaya TBMM'ye girmeye hak kazandı.

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023

Ankara 2'nci bölgede kurulan 3 bin 791 sandıkta ise 1 milyon 210 bin 260 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 187 bin 113 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 41.73'ünü alan AK Parti 6, yüzde 20.67'sini alan CHP 3, yüzde 11.98'ini alan MHP 1 ve 11.51'ini alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 2'nci bölgede AK Parti'den Vedat Bilgin, Lütfiye Selva Çam, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek ve Kurtcan Çelebi; CHP'den Murat Emir, İdris Şahin ve Semra Dinçer; MHP'den Sadir Durmaz; İYİ Parti'den de Adnan Beker Meclis'e girmeye hak kazandı.

ANKARA 3. BÖLGE MİLLETEKİLİ LİSTESİ 2023

Ankara 3'üncü bölgede kurulan 4 bin 132 sandıkta da 1 milyon 397 bin 536 seçmen oy kullandı ve 1 milyon 375 bin 148 oy geçerli sayıldı. Oyların yüzde 32.21'ini alan AK Parti 5, yüzde 27.83'ünü alan CHP 4, yüzde 13.79'unu alan İYİ Parti 2 ve yüzde 10.80'ini alan MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 3'üncü bölgede AK Parti'den Fuat Oktay, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Asuman Erdoğan ve Ahmet Fethan Baykoç; CHP'den Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Mesut Doğan ve Aylin Yaman; İYİ Parti'den Yüksel Arslan ve Kürşad Zorlu; MHP'den de Yaşar Yıldırım Meclis'e girmeye hak kazandı.







