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Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara Gölbaşı Seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. Son verilere göre Türkiye’deki tüm seçim sonuçları saat 21.00’den itibaren belli olmaya başlayacak. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı, Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlunu destekliyor. 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Gölbaşı seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların kazanan milletvekili listesi canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanacak.

19:40 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gölbaşı seçim sonuçları

Gölbaşı seçim sonuçları

2023 Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel
ve 2023 Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Ankara Gölbaşı İttifak
sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Gölbaşı 2023 seçim sonuçları ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri partilerin oy oranları heyecanla bekleniyor. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.


Oyun Geçersiz Sayılmaması İçin Ne Yapılmalı?

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Ankara Gölbaşı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın güneybatısında yer alan Gölbaşı ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. İlçe, aynı zamanda doğal güzellikleri, piknik alanları ve turistik mekanları ile de önemli bir turizm merkezidir.

Tarihçe

Gölbaşı ilçesi, tarihi Hititler dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlçede yapılan kazılarda Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçenin adı, tarihi dönemde bölgede bulunan bir göl ve bu gölün kıyısında yer alan bir kasaba olan "Gölhisar" adından gelmektedir. Daha sonra bu isim "Gölbaşı" olarak değiştirilmiştir.

Coğrafya

Gölbaşı ilçesi, Ankara'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçe, 33 mahalleden oluşmaktadır ve yaklaşık olarak 1.448 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlçe sınırları içinde, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Mogan ve Eymir gölleri yer almaktadır. Bu göller, ilçede önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

İlçenin Mahalleleri

Gölbaşı ilçesi, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Ahlatlıbel, Akçaalan, Aksu, Akyurt, Alabaş, Arslanlar, Atatürk, Aydınlıkevler, Bağlıca, Bahçeler, Bala, Çalaba, Çamkoru, Çamlıca, Çavuşlu, Emirler, Eskipazar, Gökçeyurt, Gölbaşı Merkez, Gölhisar, Güdül, Güvercinlik, Hacımiskinler, İncek, Kayabeyi, Kılıçlı, Köroğlu, Kösrelik, Namazgah, Örencik, Saray, Sarıgöl, Seyitler, Yakupabdal.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Gölbaşı ilçesi nüfusu 113.106'dır. Nüfusun yaklaşık %80'i şehir merkezinde yaşamaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu 78 kişi/km²'dir.




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