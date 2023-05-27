Ankara Gölbaşı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Gölbaşı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Gölbaşı seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Gölbaşı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Gölbaşı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın güneybatısında yer alan Gölbaşı ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. İlçe, aynı zamanda doğal güzellikleri, piknik alanları ve turistik mekanları ile de önemli bir turizm merkezidir.

Tarihçe

Gölbaşı ilçesi, tarihi Hititler dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlçede yapılan kazılarda Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçenin adı, tarihi dönemde bölgede bulunan bir göl ve bu gölün kıyısında yer alan bir kasaba olan "Gölhisar" adından gelmektedir. Daha sonra bu isim "Gölbaşı" olarak değiştirilmiştir.

Coğrafya

Gölbaşı ilçesi, Ankara'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçe, 33 mahalleden oluşmaktadır ve yaklaşık olarak 1.448 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlçe sınırları içinde, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Mogan ve Eymir gölleri yer almaktadır. Bu göller, ilçede önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

İlçenin Mahalleleri

Gölbaşı ilçesi, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Ahlatlıbel, Akçaalan, Aksu, Akyurt, Alabaş, Arslanlar, Atatürk, Aydınlıkevler, Bağlıca, Bahçeler, Bala, Çalaba, Çamkoru, Çamlıca, Çavuşlu, Emirler, Eskipazar, Gökçeyurt, Gölbaşı Merkez, Gölhisar, Güdül, Güvercinlik, Hacımiskinler, İncek, Kayabeyi, Kılıçlı, Köroğlu, Kösrelik, Namazgah, Örencik, Saray, Sarıgöl, Seyitler, Yakupabdal.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Gölbaşı ilçesi nüfusu 113.106'dır. Nüfusun yaklaşık %80'i şehir merkezinde yaşamaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu 78 kişi/km²'dir.







