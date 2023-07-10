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Ankara İstanbul TEM Otoyolu açıldı mı? İşte trafiğe kapatılan yollarda son durum gelişmeleri

Meteoroloji'nin uyarıları birçok ilde etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz Bölgesi yine nasibini aldı. Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı. Peki Ankara-İstanbul yolu ne zaman açılacak? İşte kapanan yollar ile ilgili son durum gelişmeleri.

10:33 . 10/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Karayollarında son durum

Karayollarında son durum

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Ayrıca taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yolların yanı sıra can kaybı da yaşandı.

İstanbul yolu açıldı mı, son durum ne?

Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor. Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

D-100 kara yolunda trafik ne durumda?

Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor. Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Hangi yollar trafiğe kapatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür.

Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.

  1. Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Bartın - Kozcağız - Perşembe Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Çaycuma - Bartın Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Kozcağız - Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır.
  2. Karaman - Beycuma - Devrek Yolu 17 - 19. km'ler arası, Alaplı - Yığılca Yolu 14 - 17. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 0 -1. km'ler arası, Devrek - Ereğli Yolu 22 - 25. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 6. km Kayadibi mevki, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 16. km'si, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu 20 - 24. km'si, Karaman - Beycuma - Devrek Yolu, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu, Perşembe - Kozcağız - Bartın Yolu, Ankara - İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır."

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı. İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı. Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu. Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor. Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.


#trafik yol durumu
#bolu tüneli
#istanbul
#ankara
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