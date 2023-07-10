Karayollarında son durum
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Ayrıca taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yolların yanı sıra can kaybı da yaşandı.
İstanbul yolu açıldı mı, son durum ne?
Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor. Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.
D-100 kara yolunda trafik ne durumda?
Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor. Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Hangi yollar trafiğe kapatıldı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür.
Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.
- Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Bartın - Kozcağız - Perşembe Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Çaycuma - Bartın Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Kozcağız - Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır.
- Karaman - Beycuma - Devrek Yolu 17 - 19. km'ler arası, Alaplı - Yığılca Yolu 14 - 17. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 0 -1. km'ler arası, Devrek - Ereğli Yolu 22 - 25. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 6. km Kayadibi mevki, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 16. km'si, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu 20 - 24. km'si, Karaman - Beycuma - Devrek Yolu, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu, Perşembe - Kozcağız - Bartın Yolu, Ankara - İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır."