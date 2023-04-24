Ankara seçim sonuçları
2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. 2023 Ankara seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu önemli seçimde Türkiye'nin geleceği belirlenecek. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor.Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak.
ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Bala
Çankaya
Elmadağ
Evren
Gölbaşı
Haymana
Mamak
Polatlı
Şereflikoçhisar
ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle
AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Jülide Sarıeroğlu
3- Murat Alparslan
4- Zehranur Aydemir
5- Mustafa Hasgül
6- Ebru Kurban Yaldız
7- Muhammed Abdullah Özer
8- Osman Karaaslan
9- Hasan Erçelebi
10- Eyüp Gökhan Özekin
11- Edibe Sinem Ersoy
12- İlhami Teke
13- Muhammet Tarık Kuyrukcu
AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. GAMZE TAŞÇIER
2. DENİZ DEMİR
3. OKAN KONURALP
4. SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)
5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER
6. MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)
7. DENİZ ÇAKIR
8. KEMAL AKKURT
9. AYSUN PALALI KÖKTAŞ
10. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
11. HÜSEYİN CAN GÜNER
12. AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK
13. ARMAĞAN ERDOĞAN
CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU
ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT
ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST
ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU
ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST
ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI
ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI
ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU
ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT
ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN
ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ
ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ
ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT
ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME
ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI
ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.KORAY AYDIN
2.AHMET EŞREF FAKIBABA
3.KEVSER OFLUOĞLU
4.YETKİN ÖZTÜRK
5.MİNE BAŞ
6.BURÇİN ÇİÇEK
7.METEHAN ERDEM
8.OSMAN TOPAL
9.ONUR HONDOROĞLU
10.ECE ÖZEN AKAN
11.AHMET ALTIPARMAK
12.AHMET ERENOĞLU
13.MUHAMMET ECEL
İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. MEVLÜT KARAKAYA
2. ÖNDER KAHVECİ
3. EYYÜP YILDIZ
4. İBRAHİM ÇİFTÇİ
5. OĞUZ YILMAZ
6. LEVENT ÇAĞLANCI
7. ŞENİZ SEZGİN
8. YİĞİT YILMAZ
9. SULTAN POLAT
10. FUNDA GÜLERER
11. MURAT KARAKURT
12. AHMET KARAGÖZ
13. ADNAN YİRİK
MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SADİR DURMAZ
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR
3 NEVİN TAŞLIÇAY
4 AHMET SELİM YURDAKUL
5 CENGİZ ŞAHİN
6 TARKAN TOPER
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8 İLKAY UYAR KABA
9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10 YUSUF TANIK
11 LEVENT UĞURLU
MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YAŞAR YILDIRIM
2 ERKAN HABERAL
3 SEÇKİN ODABAŞI
4 FATİH ÇETİNKAYA
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6 HAYRİYE AYDIN
7 ERDİNÇ ÖLMEZ
8 YAŞAR YUKARIKIR
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN
10 HÜSEYİN YILMAZ
11 UĞUR SADIK
12 ÖZNUR ÖZEN
YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- EMİRALİ TÜRKMEN
2- SELMA GÜRKAN
3- ALİ ÖZKAN
4- RUKEN DİLARA ZAF
5- ERCAN SADIK İPEKÇİ
6- SILA ALTUN
7- ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
8- ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
9- MEHMET AKIN ATAUZ
10- HATİCE GÖZEN
11- BÜLENT KAYA
12- EROL AKKUŞ
13- UFUK ÖZEL
YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- OĞUZ FİDAN
2- GÜLTEN KAHRAMAN
3- EVREN ÇEVİK
4- SİMA ARİ
5- HÜSEYİN GEVHER
6- MUSTAFA YAVAŞOĞLU
7- MURAT ÇELİK
9- BAHYETTİN BATUR
YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- METİN KILIÇ
2- ALİŞAN ŞAHİN
3- ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
4- İSMET İLKUTLU
6- HÜSEYİN ÖZKAN
7- HACER KELLECİ KAPLAN
8- FECRİ ASLANKAN
10- MEHMET VEYSEL TEMELLİ
12- ÖZCAN OTİ
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-1 1 İPEK ÖZKAL SAYAN
ANKARA-1 2 HALİL İLKER ÇELİK
ANKARA-1 3 SİBEL ARACI
ANKARA-1 4 AHMET ÖZALP
ANKARA-1 5 MEHMET ELLİALTIOĞLU
ANKARA-1 6 BURAK ÖZKORUL
ANKARA-1 7 ATEŞ ÖZÇELİK
ANKARA-1 8 LEVENT DURAN
ANKARA-1 9 BETÜLAY İLHAN
ANKARA-1 10 DENİZ ÜNLÜ
ANKARA-1 11 ERTUĞRUL YILMAZ
ANKARA-1 12 MELİH ALTINTAŞ
ANKARA-1 13 DENİZ MUTLU
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-2 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
ANKARA-2 2 MEHMET BERBER
ANKARA-2 3 HAKKI ERMAN ERANIL
ANKARA-2 4 ONUR CAN İNCU
ANKARA-2 5 ÖZKAN ÇELİK
ANKARA-2 6 EKİN ECE ÜNLÜ
ANKARA-2 7 AHMET KONUK
ANKARA-2 8 BAHAR ATA
ANKARA-2 9 KUBİLAY ERSAN AKKANAT
ANKARA-2 10 TUTKU ÖZER
ANKARA-2 11 SERKAN KAPLAN
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANKARA-3 1 YAVUZ KAYHAN YÜREGİR
ANKARA-3 2 MUSTAFA ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 3 ALİ EVREN ERYILDIZ
ANKARA-3 4 BURAK SAVTUR
ANKARA-3 5 ZİYA KİRZUK
ANKARA-3 6 YEKTA FAİK YILMAZ
ANKARA-3 7 MERT KAYA
ANKARA-3 8 ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU
ANKARA-3 9 ÇAĞRI ÜNSAL
ANKARA-3 10 TEOMAN ERSÖZ
ANKARA-3 11 DENİZ GÖKKAYA
ANKARA-3 12 ALEYNA GÜLŞEN
2023 seçimleri Ankara cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Ankara cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.
Ankara milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Ankara milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Ankara oy oranı % 53,5 olurken, AK Parti 20, MHP 5 milletvekili çıkardı. Ankara’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,7’siniü aldı ve CHP 10, İYİ Parti 5 milletvekili çıkardı. HDP ise 1 milletvekili çıkardı.
Ankara’da hangi parti ne kadar oy aldı? Ankara’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 40,4
- CHP % 26,1
- MHP % 13,1
- İYİ Parti % 12,1
- HDP % 6,4
Ankara yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Ankara yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş oyların % 50,93’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise oyların % 47,12’sini aldı.
Ankara İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 41,01
- CHP % 37,87
- İYİ Parti % 7,23
- MHP % 7,13
- DP % 1,76
- BBP % 2,10