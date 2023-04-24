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Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçim sonucu

Ankara seçim sonuçları 2023. Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında olacak. Seçimler için artık geri sayım sürüyor. 1. turda yüzde 50 oyun üzerinde oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Ancak 1. turda bir aday yüzde 50 oy alamazsa en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. Ankara 2023 seçimlerinde Meclis'e tam 36 milletvekili gönderecek. İşte Ankara seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı ve mMilletvekili seçimleri Ankara oy oranları.

08:54 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. 2023 Ankara seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu önemli seçimde Türkiye'nin geleceği belirlenecek. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor.Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak.

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. GAMZE TAŞÇIER

2. DENİZ DEMİR

3. OKAN KONURALP

4. SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER

6. MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

7. DENİZ ÇAKIR

8. KEMAL AKKURT

9. AYSUN PALALI KÖKTAŞ

10. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

11. HÜSEYİN CAN GÜNER

12. AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

13. ARMAĞAN ERDOĞAN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU

ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT

ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST

ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU

ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST

ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI

ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI

ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI

ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI

ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU

ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT

ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN

ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI

ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ

ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ

ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT

ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME

ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI

ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI

ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN

ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.KORAY AYDIN

2.AHMET EŞREF FAKIBABA

3.KEVSER OFLUOĞLU

4.YETKİN ÖZTÜRK

5.MİNE BAŞ

6.BURÇİN ÇİÇEK

7.METEHAN ERDEM

8.OSMAN TOPAL

9.ONUR HONDOROĞLU

10.ECE ÖZEN AKAN

11.AHMET ALTIPARMAK

12.AHMET ERENOĞLU

13.MUHAMMET ECEL

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. MEVLÜT KARAKAYA

2. ÖNDER KAHVECİ

3. EYYÜP YILDIZ

4. İBRAHİM ÇİFTÇİ

5. OĞUZ YILMAZ

6. LEVENT ÇAĞLANCI

7. ŞENİZ SEZGİN

8. YİĞİT YILMAZ

9. SULTAN POLAT

10. FUNDA GÜLERER

11. MURAT KARAKURT

12. AHMET KARAGÖZ

13. ADNAN YİRİK

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- EMİRALİ TÜRKMEN

2- SELMA GÜRKAN

3- ALİ ÖZKAN

4- RUKEN DİLARA ZAF

5- ERCAN SADIK İPEKÇİ

6- SILA ALTUN

7- ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ

8- ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ

9- MEHMET AKIN ATAUZ

10- HATİCE GÖZEN

11- BÜLENT KAYA

12- EROL AKKUŞ

13- UFUK ÖZEL

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- OĞUZ FİDAN

2- GÜLTEN KAHRAMAN

3- EVREN ÇEVİK

4- SİMA ARİ

5- HÜSEYİN GEVHER

6- MUSTAFA YAVAŞOĞLU

7- MURAT ÇELİK

9- BAHYETTİN BATUR

YEŞİL SOL PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- METİN KILIÇ

2- ALİŞAN ŞAHİN

3- ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL

4- İSMET İLKUTLU

6- HÜSEYİN ÖZKAN

7- HACER KELLECİ KAPLAN

8- FECRİ ASLANKAN

10- MEHMET VEYSEL TEMELLİ

12- ÖZCAN OTİ

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-1 1 İPEK ÖZKAL SAYAN

ANKARA-1 2 HALİL İLKER ÇELİK

ANKARA-1 3 SİBEL ARACI

ANKARA-1 4 AHMET ÖZALP

ANKARA-1 5 MEHMET ELLİALTIOĞLU

ANKARA-1 6 BURAK ÖZKORUL

ANKARA-1 7 ATEŞ ÖZÇELİK

ANKARA-1 8 LEVENT DURAN

ANKARA-1 9 BETÜLAY İLHAN

ANKARA-1 10 DENİZ ÜNLÜ

ANKARA-1 11 ERTUĞRUL YILMAZ

ANKARA-1 12 MELİH ALTINTAŞ

ANKARA-1 13 DENİZ MUTLU

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-2 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY

ANKARA-2 2 MEHMET BERBER

ANKARA-2 3 HAKKI ERMAN ERANIL

ANKARA-2 4 ONUR CAN İNCU

ANKARA-2 5 ÖZKAN ÇELİK

ANKARA-2 6 EKİN ECE ÜNLÜ

ANKARA-2 7 AHMET KONUK

ANKARA-2 8 BAHAR ATA

ANKARA-2 9 KUBİLAY ERSAN AKKANAT

ANKARA-2 10 TUTKU ÖZER

ANKARA-2 11 SERKAN KAPLAN

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-3 1 YAVUZ KAYHAN YÜREGİR

ANKARA-3 2 MUSTAFA ÇAĞLAYAN

ANKARA-3 3 ALİ EVREN ERYILDIZ

ANKARA-3 4 BURAK SAVTUR

ANKARA-3 5 ZİYA KİRZUK

ANKARA-3 6 YEKTA FAİK YILMAZ

ANKARA-3 7 MERT KAYA

ANKARA-3 8 ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU

ANKARA-3 9 ÇAĞRI ÜNSAL

ANKARA-3 10 TEOMAN ERSÖZ

ANKARA-3 11 DENİZ GÖKKAYA

ANKARA-3 12 ALEYNA GÜLŞEN

2023 seçimleri Ankara cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Ankara cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

Ankara milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Ankara milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Ankara oy oranı % 53,5 olurken, AK Parti 20, MHP 5 milletvekili çıkardı. Ankara’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,7’siniü aldı ve CHP 10, İYİ Parti 5 milletvekili çıkardı. HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

Ankara’da hangi parti ne kadar oy aldı? Ankara’da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 40,4
  2. CHP % 26,1
  3. MHP % 13,1
  4. İYİ Parti % 12,1
  5. HDP % 6,4

Ankara yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Ankara yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş oyların % 50,93’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise oyların % 47,12’sini aldı.

Ankara İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 41,01
  2. CHP % 37,87
  3. İYİ Parti % 7,23
  4. MHP % 7,13
  5. DP % 1,76
  6. BBP % 2,10

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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#cumhurbaşkanı seçim sonucu
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