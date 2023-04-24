2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. 2023 Ankara seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu önemli seçimde Türkiye'nin geleceği belirlenecek. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor.Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak.