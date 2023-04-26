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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ne zaman açılıyor?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.

10:29 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara- Sivas

Ankara- Sivas

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas’a gelerek açılışını yapacağı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı için nefesler tutuldu. Hayata geçirilecek yeni hat ile birlikte Ankara ve Sivas arasında olan 12 saatlik seyahat süresinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni hat ile beraber Ankara ve Yozgat arasındaki seyahat süresinin 1 saat olması planlanıyor. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olacak.

ANKARA SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışı Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.

ANKARA-SİVAS ARASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.

Törende Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.

ANKARA-SİVAS YHT İSTASYON SAYILARI

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.



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