Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas’a gelerek açılışını yapacağı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı için nefesler tutuldu. Hayata geçirilecek yeni hat ile birlikte Ankara ve Sivas arasında olan 12 saatlik seyahat süresinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni hat ile beraber Ankara ve Yozgat arasındaki seyahat süresinin 1 saat olması planlanıyor. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olacak.