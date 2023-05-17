Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar?

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren’i 20 günde 70 bin yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

27 Nisan-31 Mayıs döneminde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini anımsatan Karaismailoğlu, vatandaşların seferlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karaismailoğlu, "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Yüksek Hızlı Tren ile Ankara-Sivas arası kaç saat?

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik.

Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık."

e-Devlet TCDD online bilet nasıl alınır?

e-Devlet'ten TCDD online bilet almak için şu adımları izleyin;

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasını açın.

Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,

Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek 'Giriş' butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana 'TCDD Taşımacılık A.Ş. Online Bilet (TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü) yazıp arama işlemine devam edin.

Açılan sayfada nereden nereye gideceğiniz, bilet tipiniz, sefer yönünüz, yolculuk tarihiniz ve kişi sayısına dair tüm bilgileri girerek aşağıda bulunan 'Sorgula' butonuna basın.

Ardından seçtiğiniz kriterlere göre TCDD'nin online bilet sayfasına yönlendirilirsiniz.