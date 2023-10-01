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Ankara'da terör saldırısı: Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Ankara'da sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İki terörist İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırıda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi." dedi.

10:27 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Son dakika! Ankara'da şiddetli patlama

Son dakika! Ankara'da şiddetli patlama

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin açıklamasında: "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Terör saldırısı için kullanılan araç



#ankara
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#patlama
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