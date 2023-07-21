AÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
Ankara Üniversitesi taban puanları, başarısı sıralaması ve kontenjanlar belli oldu. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan ve 3 oturumdan oluşan YKS sınav sonuçları dün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanlarıyla hangi üniversitelere ve bölümlere yerleşebileceğini araştırmaya başladı. Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 65/67 374,64 275.333
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 371,92 286.696
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 123/127 359,18 345.513
Adalet TYT 100/103 354,28 370.915
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 351,76 384.879
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 339,08 462.156
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 337,8 470.884
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 337,5 472.927
Eczane Hizmetleri TYT 65/67 324,37 570.088
Radyoterapi TYT 60/62 324 573.012
Fizyoterapi TYT 60/62 323,63 576.018
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,23 595.936
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 318,35 620.650
Fizyoterapi TYT 70/72 317,08 632.003
Mekatronik TYT 40/41 316,95 633.171
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65/67 311,65 681.948
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 309,78 699.860
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 309,69 700.664
Aşçılık TYT 55/57 308,03 717.020
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50/52 307,77 719.583
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 306,38 733.416
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 301,42 785.557
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 298,44 817.652
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70/72 298,3 819.193
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 65/67 296,77 835.815
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 294 867.686
Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40/41 293,55 872.911
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 291,06 902.223
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,65 931.321
Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 288,06 938.467
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 285,72 967.565
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 285,02 976.454
Moda Tasarımı TYT 55/57 281,3 1.024.759
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 281,08 1.027.702
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 279,63 1.046.946
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 278,02 1.068.893
Sosyal Güvenlik TYT 60/62 276,48 1.090.189
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 274,88 1.112.279
Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 272,82 1.142.094
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 272,77 1.142.817
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 271,93 1.154.835
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 47/49 270,71 1.172.718
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 268,86 1.200.365
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 266,77 1.232.047
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 266,74 1.232.545
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,99 1.244.164
Turist Rehberliği TYT 65/67 264,79 1.262.509
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40/41 263,78 1.278.321
Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 262,46 1.299.408
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75/77 261,86 1.308.933
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 261,66 1.312.359
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 261,44 1.315.764
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 257,21 1.385.950
Bitki Koruma TYT 40/41 256,72 1.394.161
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 255,97 1.407.202
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 254,23 1.437.290
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 253,86 1.443.552
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 247,42 1.560.491
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 246,6 1.576.231
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 245,32 1.600.544
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 239,13 1.723.352
Bahçe Tarımı TYT 50/52 238,99 1.726.339
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 550/564 468,88 4.387
Psikoloji EA 100/103 435,55 14.281
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 404,37 50.092
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 398,01 61.072
İşletme (İngilizce) EA 30/31 396,02 64.704
Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,42 75.473
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 385,11 86.281
Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40/41 384,83 86.858
İktisat EA 60/62 370,17 120.279
İşletme EA 60/62 369,62 121.617
Maliye EA 60/62 364,42 134.973
Çocuk Gelişimi EA 55/57 349,17 178.915
Sosyoloji EA 60/62 340,2 209.435
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 338,26 216.601
Arkeoloji (İngilizce) EA 25/26 335,8 225.915
Sosyal Hizmet EA 80/82 331,6 243.043
Felsefe (İngilizce) EA 40/41 326,7 263.879
Felsefe EA 40/41 319,22 299.372
Sağlık Yönetimi EA 70/72 317,55 307.732
Tarım Ekonomisi EA 50/52 313,36 329.627
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50/52 305,39 375.563
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 70/72 291,11 472.350
Antropoloji EA 50/52 288,5 492.408
Klasik Arkeoloji EA 50/52 285,3 517.706
Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) EA 100/103 278,32 577.050
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 272,3 632.644
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30/31 268,71 668.043
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30/31 268,24 672.692
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 400/410 253,99 829.209
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) EA 400/410 240,76 996.018
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp (İngilizce) SAY 60/62 530,29 3.042
Tıp SAY 320/328 525,98 4.353
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 509,55 11.746
Diş Hekimliği SAY 140/144 493,28 21.968
Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 491,4 23.309
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 25/26 489,74 24.481
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 487,34 26.213
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 479,83 31.889
Yazılım Mühendisliği SAY 25/26 477,78 33.483
Eczacılık SAY 120/123 468,66 40.771
Eczacılık (İngilizce) SAY 60/62 466,45 42.622
Veterinerlik (İngilizce) SAY 60/62 458,46 49.281
Veterinerlik SAY 165/170 443,83 62.045
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 423,88 80.884
Biyoloji (İngilizce) SAY 30/31 413,12 91.878
Hemşirelik SAY 180/185 412,9 92.100
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 411,05 94.091
Kimya (İngilizce) SAY 20/21 406,76 98.682
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 402,58 103.177
Matematik SAY 60/62 392,54 114.723
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 388,65 119.388
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5/5 386,6 121.938
Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 382,63 126.882
Matematik (İngilizce) SAY 60/62 379,93 130.401
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 355,42 166.671
Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 360,8 157.858
İstatistik SAY 60/62 353,22 170.444
Ebelik SAY 110/113 347,63 180.211
İnşaat Mühendisliği SAY 35/36 345,78 183.552
Kimya SAY 60/62 333,06 208.766
Biyoloji SAY 90/93 332,07 210.957
Bitki Koruma SAY 45/47 321,48 234.956
Fizik SAY 40/41 318,14 243.153
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 310,72 262.398
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40/41 309,78 264.972
Ortez ve Protez SAY 55/57 301,42 289.213
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 300,22 292.887
Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15/14 299,02 296.578
Peyzaj Mimarlığı SAY 75/77 291,24 322.104
Bahçe Bitkileri SAY 45/47 288,65 331.401
Aktüerya Bilimleri SAY 60/62 284,97 344.615
Tarla Bitkileri SAY 45/47 283,88 348.706
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45/47 283,83 348.911
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50/52 269,15 411.638
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 268,31 415.650
Zootekni SAY 45/47 266,33 425.387
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 257,54 473.007
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35/36 255,57 484.809
Süt Teknolojisi SAY 30/31 245,06 557.123
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 414,93 12.332
Tarih SÖZ 80/82 414,26 12.692
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20/21 409,27 15.707
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 429,46 6.483
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 65/67 397,29 25.082
Gazetecilik SÖZ 65/67 379,74 46.429
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 65/67 375,21 53.694
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,88 54.260
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 374,55 54.850
Coğrafya SÖZ 50/52 367,89 66.973
Coğrafya (İngilizce) SÖZ 40/41 366,69 69.476
İlahiyat SÖZ 200/205 363,95 75.171
Sanat Tarihi SÖZ 50/52 353,88 99.933
Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 342,75 133.821
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22/22 336,6 156.055
Sümeroloji SÖZ 20/21 326,33 199.679
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 298,98 361.244
Coğrafya (Uzaktan Öğretim) SÖZ 103/106 292,33 410.711
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 317,49 244.214
Halkbilimi SÖZ 50/52 313,52 266.671
Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 286,7 455.687
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 285,86 462.652
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 310,37 285.765
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 441,89 11.257
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 438,78 12.055
Sinoloji DİL 30/31 427,7 14.964
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 426,56 15.304
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 423,05 16.317
Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 417,56 18.019
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 45/47 415,83 18.551
Dilbilimi DİL 50/52 401,07 23.488
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 50/52 400,87 23.556
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30/31 399,66 23.941
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50/52 396,45 25.049
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50/52 393,18 26.248
Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 393 26.302
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 379,04 31.354
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 357,77 39.301
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 352,18 41.431
Sinoloji (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 347,59 43.195
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35/36 335,98 47.781
Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 331,56 49.554
Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 30/31 323,35 52.898
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 303,75 60.977
Hititoloji DİL 20/21 282,7 70.049
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20/21 272,29 74.663
Hungaroloji DİL 30/31 250,06 85.352
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 247,71 86.539
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 2/2 259,63 80.632
Hindoloji DİL 30/31 220,07 100.810
Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 212,48 104.587
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 197,97 111.576
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20/21 194,06 113.307