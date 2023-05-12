Ankara Yenimahalle seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

Ankara Yenimahalle Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Ankara Yenimahalle Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Yenimahalle, başkentin en kalabalık ilçelerinden biridir. Tarihi oldukça eskiye dayanan Yenimahalle'nin coğrafi konumu ve ilçe sınırları hakkında bilgi vermeden önce tarihi hakkında birkaç söz etmek gerekir.

Yenimahalle'nin tarihi, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklu dönemlerinden günümüze kadar birçok uygarlık tarafından etkilendi. İlçe sınırları içinde yer alan "Aşağı Örencik Höyüğü" ve "Egeçiftliği Mağarası" gibi yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda bu uygarlıklara ait kalıntılar bulunmuştur.

Yenimahalle, Ankara'nın batı kesiminde yer almaktadır. Kuzeyde Çankaya ilçesi, güneyde Gölbaşı ilçesi, doğuda Mamak ve Sincan ilçeleri, batıda ise Ayaş ilçesi ile çevrilidir. İlçe sınırları içinde yer alan en yüksek dağ Kuzey Ankara Dağları'dır ve ilçe sınırlarının yaklaşık yüzde 60'ını kaplar.

Yenimahalle, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olup, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. İlçenin nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır. İlçede geniş bir yapılaşma ve sanayileşme mevcuttur.

Yenimahalle, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan OSTİM'in de içinde yer aldığı Ankara Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. İlçede ayrıca Türkiye'nin en büyük 2. alışveriş merkezi "Ankamall" ve Ankara'nın en büyük hastanelerinden biri olan "Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi" bulunmaktadır.

Yenimahalle'nin tarihi, coğrafi yapısı, sanayi ve nüfus durumu göz önüne alındığında Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri olduğu söylenebilir.







