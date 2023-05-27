Ankara Nallıhan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Nallıhan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Nallıhan seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Nallıhan seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Nallıhan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Nallıhan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Nallıhan, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir.

Nallıhan ilçesi, Ankara'nın batısında yer almaktadır. İlçe, kuzeyde Bolu, batıda Bilecik, güneyde Beypazarı ve doğuda Ayaş ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi, Nallıhan Irmağı'nın kenarında kurulmuştur ve yüksekliği 670 metre civarındadır. Nallıhan'ın toplam yüzölçümü 1.333 km²'dir.

Tarihi açıdan bakıldığında, Nallıhan ilçesi, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde önemli bir konuma sahipti. İlçede yer alan tarihi yapılar da bunu kanıtlar niteliktedir. Nallıhan Kalesi, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Nallıhan'da yer alan Hacı Sıtkı Camii, 16. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı dönemi eserlerinden biridir.

Nallıhan ilçesi, doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir. İlçe sınırları içinde yer alan İnözü Vadisi, piknik ve doğa yürüyüşleri için ideal bir yerdir. Ayrıca, Kızılcahamam'dan Nallıhan'a giden yolda yer alan Karaömerli Gölü, Nallıhan'ın önemli turistik yerlerinden biridir. Göl çevresi piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Nallıhan ilçesi, 2 belde ve 53 köye sahiptir. İlçenin belde ve köyleri arasında Yenikent, Dodurga, Ballık, Hacılar, Karaköy, Karakaya ve Yaka gibi yerleşim birimleri bulunmaktadır.