Ankara Polatlı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Polatlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Polatlı seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Polatlı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Polatlı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Polatlı, Ankara'nın batısında yer alır. Tarihi geçmişi oldukça eski olan Polatlı, Anadolu'nun birçok medeniyetinin izlerini taşır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanır ve zaman içinde Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Selçuklu Devleti gibi birçok farklı kültür tarafından yönetilmiştir.

Polatlı ilçesi, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olmasının yanı sıra, Anadolu'nun önemli kavşak noktalarından birinde yer almaktadır. Bu nedenle, ilçe hem ticari hem de stratejik açıdan önemlidir. Polatlı, batısında Eskişehir ve Kütahya, doğusunda Ankara, güneyinde Afyonkarahisar ve Konya, kuzeyinde ise Ankara'dan Kastamonu'ya giden bir ana yol yer alır.

Polatlı ilçesi, 2.139 km²'lik bir alanı kaplar ve 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 122.000 nüfusa sahiptir. İlçenin merkezi, Ankara'nın batısında yer almaktadır ve başkentten yaklaşık 80 km uzaklıktadır. Polatlı, Tarım ve hayvancılık açısından da oldukça önemlidir. İlçenin en önemli tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, patates, soğan ve biber gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da oldukça gelişmiştir.

Polatlı ilçesinde turistik yerler arasında ise Hititler döneminden kalma Porsuk Kalesi, Kütahya Kalesi, Konya'dan Ankara'ya giden ticaret yolu üzerinde yer alan Roma döneminden kalma Çayırhan Köprüsü, Anıttepe Mezarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Tavşanlı Kervansarayı gibi tarihi yapılar yer almaktadır.

Polatlı ilçesi, Anadolu'nun tarihine ve kültürüne tanıklık eden birçok tarihi yapıya sahiptir. Ayrıca doğal güzellikleri, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile de dikkat çekmektedir. Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.



