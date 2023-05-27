Ankara Mamak seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Mamak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Mamak seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Mamak seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Mamak Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Mamak Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Mamak, başkentin batısında yer almaktadır. Gelişen sanayisi, konut projeleri ve sosyal yaşam alanları ile Mamak, son yıllarda hızla gelişen bir bölge haline gelmiştir.

Tarihçe

Mamak ilçesi, Ankara'nın en eski yerleşim bölgelerinden biridir. Tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak Hititler döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Mamak, daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe adını, bölgede çokça bulunan maki bitkisinden almıştır.

Coğrafya

Mamak, Ankara'nın batısında yer alır ve yüzölçümü 231 km²'dir. İlçe, batısında Sincan, güneybatısında Polatlı, kuzeyinde Yenimahalle ve Keçiören, doğusunda Altındağ ve Çankaya ilçeleri ile komşudur. İlçenin coğrafi yapısı dağlık ve engebeli olup, yüksek rakımlı tepeleri bulunmaktadır. En yüksek noktası 1425 metreyle Aydos Tepesi'dir. İlçede, Mogan Gölü ve Eymir Gölü gibi doğal göller bulunmaktadır.

İlçeler

Mamak ilçesi, 38 mahalleye ve 6 beldesine sahiptir. Bu belde ve mahalleler; Ahmet Yesevi, Bağlum, Cebeci, Karşıyaka, Saray, Şafaktepe, Balıkhisar, Mamak, Yayla, Karaoğlan, Köyceğiz, Şahintepe, Atatürk, İstasyon, Ziya Gökalp, Fatih, Tuzluçayır, Mehmet Akif, Gazi, Ferhatpaşa, Aşağı Öveçler, Yukarı Öveçler, Şentepe, Karapürçek, Akköprü, Demetevler, Ufuktepe, Güneşevler, Cengiz Topel, Güzelkent, Bağlarbaşı, Taşpınar, Taşdelen, Misket, Menteşe, Gümüşdere, Kuzey Ankara, İkizce ve Esertepe'dir.

Nüfus