Ankara Yenimahalle seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Yenimahalle cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Yenimahalle seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Yenimahalle seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Yenimahalle Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Yenimahalle Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Yenimahalle, başkentin en kalabalık ilçelerinden biridir. Tarihi oldukça eskiye dayanan Yenimahalle'nin coğrafi konumu ve ilçe sınırları hakkında bilgi vermeden önce tarihi hakkında birkaç söz etmek gerekir.

Yenimahalle'nin tarihi, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklu dönemlerinden günümüze kadar birçok uygarlık tarafından etkilendi. İlçe sınırları içinde yer alan "Aşağı Örencik Höyüğü" ve "Egeçiftliği Mağarası" gibi yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda bu uygarlıklara ait kalıntılar bulunmuştur.

Yenimahalle, Ankara'nın batı kesiminde yer almaktadır. Kuzeyde Çankaya ilçesi, güneyde Gölbaşı ilçesi, doğuda Mamak ve Sincan ilçeleri, batıda ise Ayaş ilçesi ile çevrilidir. İlçe sınırları içinde yer alan en yüksek dağ Kuzey Ankara Dağları'dır ve ilçe sınırlarının yaklaşık yüzde 60'ını kaplar.

Yenimahalle, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olup, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. İlçenin nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır. İlçede geniş bir yapılaşma ve sanayileşme mevcuttur.

Yenimahalle, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan OSTİM'in de içinde yer aldığı Ankara Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. İlçede ayrıca Türkiye'nin en büyük 2. alışveriş merkezi "Ankamall" ve Ankara'nın en büyük hastanelerinden biri olan "Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi" bulunmaktadır.

Yenimahalle'nin tarihi, coğrafi yapısı, sanayi ve nüfus durumu göz önüne alındığında Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri olduğu söylenebilir.



