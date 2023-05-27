Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Şereflikoçhisar cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Şereflikoçhisar seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Şereflikoçhisar Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Şereflikoçhisar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. İlçenin tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Anadolu'nun farklı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şereflikoçhisar, bu özelliklerini günümüze kadar korumaktadır.

Tarihçe:

Şereflikoçhisar'ın tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. İlçenin tarihi dokusu, bu dönemlerden kalan tarihi yapılarla hala canlı tutulmaktadır.

Coğrafya:

Şereflikoçhisar, Ankara ilinin güneyinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 3.029 kilometrekaredir. Şereflikoçhisar'ın doğusunda Kırşehir, güneyinde Aksaray ve Konya, batısında Nallıhan, kuzeyinde ise Ankara ilinin diğer ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin rakımı 1.200 metre civarındadır.

İlçeler:

Şereflikoçhisar'ın, 5 belde ve 27 köyü bulunmaktadır. Belde ve köyler arasında sıkı bir sosyal bağ vardır ve ilçe merkezine yakın olan beldelerin nüfusu daha yoğundur.

Nüfus:

2021 yılı itibariyle Şereflikoçhisar'ın nüfusu 18.429'dur. İlçe nüfusu, son yıllarda artmaktadır. İlçe nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede Kürt, Arap ve Türkmenler de yaşamaktadır. İlçe nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Şereflikoçhisar, tarihi ve kültürel mirasları ile önemli bir ilçedir. İlçenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve yöresel yemekleri ziyaretçileri cezbederken, tarım ve hayvancılık ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Şereflikoçhisar, Türkiye'nin kültürel zenginlikleriyle dolu ilçelerinden biridir.



