Ankara Pursaklar seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Pursaklar cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Pursaklar seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Pursaklar seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Pursaklar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Pursaklar Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın 25 ilçesi arasında yer alan Pursaklar ilçesi, Ankara'nın batısında yer alır. İlçenin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır ve Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi olarak ilçe, batısında Eskişehir yolu, doğusunda ise Ankara-Eskişehir demiryolu hattıyla sınırlanır.

Pursaklar, 1992 yılında Ayaş ilçesinden ayrılarak kendi ilçesi olmuştur. İlçenin nüfusu 2021 yılı itibariyle yaklaşık 156 bin kişi olup, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Pursaklar ilçesi, toplam 17 mahalleden oluşmaktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, pancar, nohut ve sebzeler yer alır. Ayrıca ilçe, sanayi alanında da gelişme göstermektedir. İlçede birçok fabrika, atölye ve imalathane bulunmaktadır.

Pursaklar ilçesi, Ankara'nın merkezine yakın olması nedeniyle ulaşım açısından da avantajlıdır. İlçede birçok otobüs hattı bulunmakta olup, Ankara-Eskişehir karayolu da ilçeden geçmektedir. Ayrıca Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattı ilçeye yakın bir noktadan geçmektedir.

Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olan Pursaklar'da, antik dönemlere ait kalıntılar, tarihi köprüler, camiler ve türbeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri; Paşa Bey Camii, Yenikent Mezarlığı, Sultan Kuyusu ve Kızılcaköy Kaplıcaları'dır.



