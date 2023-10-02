Ankara Valisi Vasip Şahin, iki teröristin bombalı saldırı düzenlediği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde incelemelerde bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerimizin dikkati sayesinde anında müdahale edilerek, faillerinin etkisiz hale getirildiği hain terör saldırısıyla ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.