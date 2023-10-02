Ankara'daki hain saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu!
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırı girişiminde iki polis memuru yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist kim?
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı girişimini bölücü terör örgütü PKK mı yaptı?
İçişleri Bakanlığındana yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.
Girişimin polisler tarafından engellendiği vurgulanan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.