14 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Antalya seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Antalya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Antalya'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Antalya genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Antalya 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Antalya ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Antalya ilçe sonuçları oy oranları son durum

Antalya ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AK Parti Antalya milletvekili adayları

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Tuba Vural Çokal

4- Kemal Çelik

5- Atay Uslu

6- İbrahim Ethem Taş

7- Kuddusi Müftüoğlu

8- İzzettin Sultanyar

9- Tülay Beşkonak Özçay

10- Yusuf Mayıslar

11- Betül Demirok

12- Rüştü Peker

13- Ferah Nur Ünal

14- Özcan Yıldırım

15- Mehmet Uysal

16- Yahya Turgut

17- İbrahim Bayuk

CHP Antalya milletvekili adayları

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

MHP Antalya millettekili adayları

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN

2 HİLMİ DURGUN

3 MUSTAFAAKSOY

4 YUSUF KELLELİ

5 FERHAT SARIBEK

6 İLKNUR FİDAN

7 OĞUZHAN ÇELİK

8 YAVUZ ÇAĞLAR

9 SERKAN ÖZTÜRK

10 ALİ ÇETİN

11 HAYATİ PEKER

12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

13 İDRİS ÖZCAN

14 AHMET ALİ COŞKUN

15 MEHMET ALİ YALÇIN

16 MUSTAFA DORUATLI

17 KUTLUHAN TOZOĞLU

İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Listesi

UĞUR POYRAZ

AYKUT KAYA

ALİ ADNAN KAYA

AYŞEN KURT

SERKAN TETİK

İLHAMİ OKUDAN

MEHMET BAŞARAN

NESRİN ÜNAL

MUSA ERTUĞAN

MESUT YILMAZ

DURMUŞ KAPLAN

ARİF KOCABIYIK

BAŞAK KARATAŞ

DURMUŞ ALİ ARSLAN

NEŞE TOKER

LEVENT ÖZDEMİR

HATİCE AVCI

Yeniden Refah Partisi Antalya milletvekili aday listesi

ATINÇ KORKMAZ

ALİ KÖKSAL

YUSUF İSLAM ÇELİK

ÜMİT ÖZKURT

HASAN ÇAPUN

FETHİ BAŞUSLU

VELİ DERE

PINAR TOPUZ

BURAK DOĞAN

AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

OĞUZHAN YILDIRIM

MEHMET BAYRAK

İBRAHİM ÖMER REYHAN

ALİ ARSLAN

TANER TEKİN

KASIM ARSLAN

HESE AK

Memleket Partisi Antalya milletvekili aday listesi

1- MEVLÜT DUDU

2-MUSTAFA KAVASOĞLU

3-HASAN YALÇIN

4-TURGUT OKUR

5-EMRE ERGİN

6-SERDAR GÜZEL

7-TAYFUN AYDOĞMUŞ

8-ŞEFİKA AYGÜNEŞ

9-DİLEK DİKER

10-HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU

11-EMİNE KANDİL

12- MUSTAFA HAYDAR DEMİROK

13- BAHRİ KENDİR

14-MISRA DENLİ

15-SELAMİ ÖZBARDAKÇI

16-MUSTAFA DEMİR

17- MURAT DEMİRCAN

BBP Antalya milletvekili aday listesi

1-Alaattin ÇAKIR

2-Uğur AY

3-Ebru AKBULUT

4-Bilal KARAOĞLU

5-İsmail METİN

6-Mahmut Turgut SARIYILDI

7-İbrahim CEYLAN

8-Salih ŞENER

9-Hasan TEZEL

10-Servet UYLAŞ

11-Uğur BIYIK

12-Musa KOÇ

13-Melisa KARACAN

14-Sinan KELE

15-Mehmet YEMENİCİ

16-Yılmaz KARATEK

17-Şeyma KAYA

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 35

CHP % 29,1

İYİ Parti % 16,9

MHP % 10,1

HDP % 7,3

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Antalya hakkında genel bilgilerAntalya, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'e kıyısı olan bir ilimizdir. Türkiye'nin turizm açısından en önemli merkezlerinden biridir. Antalya'nın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Antalya, tarih boyunca Lidyalılar, Persler, İskender, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Günümüzde Antalya, turizm sektörüyle öne çıkmaktadır.

Antalya'nın yüzölçümü 20.177 km²'dir ve Türkiye'nin en büyük altıncı ilidir. İl, 19 ilçeden oluşur: Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Demirtaş. Antalya, turizm açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Antik şehirleri, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, plajları, konaklama tesisleri ve gece hayatı ile turistlerin ilgi odağıdır.

Antalya'nın nüfusu 2021 yılı verilerine göre 2.606.000'dir. İlin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 129 kişi/km²'dir. Antalya'nın en kalabalık ilçesi 1.118.000 nüfusu ile Muratpaşa'dır. İlin en düşük nüfuslu ilçesi ise 5.000 civarında nüfusu olan Demre'dir. Antalya, Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden biridir. Ayrıca yabancıların Türkiye'deki konut yatırımlarında da öncelikli tercih edilen illerden biridir.



