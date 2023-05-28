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Antalya Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı 2. Tur Seçim Sonuçlar

2023 Antalya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 28 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Akdeniz Bölgesi Antalya seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Antalya seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

14:33 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2023 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Antalya
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Antalya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç? Antalya'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Antalya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Antalya
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldığının yanında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya 2. tur ilce ilçe sonuçları oy oranları son durum

Antalya ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2023 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Antalya
bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Antalya
bunun yanında Antalya ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 35

CHP % 29,1

İYİ Parti % 16,9

MHP % 10,1

HDP % 7,3

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Antalya hakkında genel bilgilerAntalya, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'e kıyısı olan bir ilimizdir. Türkiye'nin turizm açısından en önemli merkezlerinden biridir. Antalya'nın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Antalya, tarih boyunca Lidyalılar, Persler, İskender, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Günümüzde Antalya, turizm sektörüyle öne çıkmaktadır.

Antalya'nın yüzölçümü 20.177 km²'dir ve Türkiye'nin en büyük altıncı ilidir. İl, 19 ilçeden oluşur: Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Demirtaş. Antalya, turizm açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Antik şehirleri, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, plajları, konaklama tesisleri ve gece hayatı ile turistlerin ilgi odağıdır.

Antalya'nın nüfusu 2021 yılı verilerine göre 2.606.000'dir. İlin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 129 kişi/km²'dir. Antalya'nın en kalabalık ilçesi 1.118.000 nüfusu ile Muratpaşa'dır. İlin en düşük nüfuslu ilçesi ise 5.000 civarında nüfusu olan Demre'dir. Antalya, Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden biridir. Ayrıca yabancıların Türkiye'deki konut yatırımlarında da öncelikli tercih edilen illerden biridir.


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Çankırı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023