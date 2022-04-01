Antalya İmsakiye: 2022 Antalya İftar Vakti - Antalya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Antalya sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Antalya'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Antalya imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Antalya iftar vakti, Antalya Sahur vaktini de içeren Antalya 2022 imsakiyesi...

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