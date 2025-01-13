Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi dönem sonu sınav yerleri belli oldu. 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınavlar için giriş belgeleri de yayınlandı. Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınav giriş belgeleri öğrenilebilecek.





AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?





Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi. AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.









AÇIKÖĞRETİM SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





1- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi





2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi





a- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,





b- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,





c- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,





d- T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,





e- Süresi geçerli pasaport,





f- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,





g- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,





h- Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge, bu amaçla kullanılabilir.





Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.







