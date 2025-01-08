2025 ALES/1 sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan'da yapılacak. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği ALES sınavı için başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. İşte ALES başvuruları hakkındaki son durum...





ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?





ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi ile başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş oldu. Buna göre; 2025 ALES sınavı başvuruları 19 Şubat tarihinde alınmaya başlayacak ve 26 Şubat 'ta sona erecek.

ALES SINAVI İÇERİĞİ





ALES, üç ana bölümden oluşur:





Sayısal (Matematiksel) Bölüm: Adayların sayısal mantık ve matematiksel düşünme becerilerini ölçer. Bu bölümde genellikle matematiksel işlemler, analiz ve çözümleme gerektiren sorular yer alır.





Sözel Bölüm: Adayların dilsel analiz yapma, mantıklı çıkarımlar yapma ve sözel ifadeleri anlama becerilerini değerlendirir. Bu bölümde anlam bütünlüğü, paragraf anlamı ve mantık soruları bulunur.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Karışımı: Hem sayısal hem de sözel becerileri bir arada değerlendiren sorulardır. Ancak, bu bölümün içeriği belirli akademik alanlarla ilişkili değildir, daha çok genel bir değerlendirme amacı güder.





ALES PUANI VE HESAPLANMASI





ALES, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her bir bölüm (sayısal ve sözel) farklı katsayılarla hesaplanır. ALES sınavında alınan puan, şu şekilde hesaplanır:

Sayısal bölüm: %50

Sözel bölüm: %50





Her bir adayın puanı, bu iki bölümün toplamına göre belirlenir. Bu puanlar, adayların başvuracakları üniversite ve programlar tarafından değerlendirilir. Adayların başvuracağı programlar için gerekli asgari ALES puanı, üniversite tarafından belirlenir ve bu puan her yıl değişebilir.





ALES BAŞVURU KOŞULLARI





ALES'e başvurabilmek için belirli bazı koşullar bulunmaktadır:





Adayın, bir yükseköğretim kurumunun lisans bölümünden mezun olması veya mezuniyetini sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlaması gerekmektedir. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar ALES’e başvurabilir. Ancak bazı üniversiteler, belirli alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmek için, ALES’in yanı sıra belirli bir akademik başarı seviyesini de arayabilir.





ALES’in Geçerliliği





ALES puanları, genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu, bir adayın aynı ALES puanı ile 5 yıl boyunca lisansüstü eğitim başvurularına katılabileceği anlamına gelir. Ancak başvurulacak üniversiteye göre, her yıl başvuru şartları değişebilir ve bazı üniversiteler daha yeni ALES puanlarını tercih edebilir.





ALES Sınavına Kimler Girebilir?

Lisans diplomasına sahip olan ve yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen herkes ALES’e başvurabilir.