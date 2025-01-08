Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların akademik yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Peki ALES başvuruları başladı mı? Başvurular hangi gün başlayacak ve şartlar neler? İşte 2025 ALES sınav takvimi.
2025 ALES/1 sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan'da yapılacak. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği ALES sınavı için başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. İşte ALES başvuruları hakkındaki son durum...
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ALES, üç ana bölümden oluşur:
ALES, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her bir bölüm (sayısal ve sözel) farklı katsayılarla hesaplanır. ALES sınavında alınan puan, şu şekilde hesaplanır:
Sayısal bölüm: %50
Sözel bölüm: %50
Her bir adayın puanı, bu iki bölümün toplamına göre belirlenir. Bu puanlar, adayların başvuracakları üniversite ve programlar tarafından değerlendirilir. Adayların başvuracağı programlar için gerekli asgari ALES puanı, üniversite tarafından belirlenir ve bu puan her yıl değişebilir.
ALES'e başvurabilmek için belirli bazı koşullar bulunmaktadır:
Adayın, bir yükseköğretim kurumunun lisans bölümünden mezun olması veya mezuniyetini sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlaması gerekmektedir. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar ALES’e başvurabilir. Ancak bazı üniversiteler, belirli alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmek için, ALES’in yanı sıra belirli bir akademik başarı seviyesini de arayabilir.
ALES puanları, genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu, bir adayın aynı ALES puanı ile 5 yıl boyunca lisansüstü eğitim başvurularına katılabileceği anlamına gelir. Ancak başvurulacak üniversiteye göre, her yıl başvuru şartları değişebilir ve bazı üniversiteler daha yeni ALES puanlarını tercih edebilir.
Lisans diplomasına sahip olan ve yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen herkes ALES’e başvurabilir.
ALES, yalnızca Türkiye'deki üniversitelerin lisansüstü programlarına başvuru için gereklidir. Ancak bazı üniversiteler, yabancı uyruklu öğrenciler için de ALES puanı talep edebilir.