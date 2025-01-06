İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören binlerce öğrenci, bitirme sınavlarının sonuçlarını merakla bekliyor. 28-29 Aralık tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları henüz duyurulmadı, sonuçlar açıklandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr duyurulacak.





AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.





AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?





AUZEF final sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınav tarihi araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre, güz dönemi bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.





AUZEF NEDİR?





Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılı itibarıyla uzaktan öğretim; 2011 yılından itibaren ise açıköğretim programları kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en önde gelen dijital fakültesi olma yönünde sürekli ilerlemektedir.





2024 yılı itibarıyla AUZEF’in bünyesinde 36’sı açıköğretim ve 11’i uzaktan öğretim olmak üzere toplamda 47 aktif program yer almaktadır. Bunların 20’i lisans, 23’si önlisans ve 4 tanesi de lisans tamamlama programlarıdır.





AUZEF, dijital öğrenme-öğretme metotlarını kullanarak tüm öğrencilerine zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde İstanbul Üniversitesi standartlarında eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Bu bağlamda geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak öğrencinin kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı; derslerin internet ve bilgisayar/mobil cihazlar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği bir platform sunmaktadır.





AUZEF AÖÇIKÖĞRETİM LİSAS PROGRAMLARI





COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (YENİ)

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ





ÖNLİSANS PROGRAMLARI





BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET VE PAZARLAMA

GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (PASİF)

İLAHİYAT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME YÖNETİMİ (YENİ)

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

WEB TASARIMI VE KODLAMA

ADALET (PASİF)

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ (PASİF)





AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS PROGRAMLARI





GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KAMU YÖNETİMİ

RADYO TV VE SİNEMA

EKONOMETRİ (PASİF)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (PASİF)

İKTİSAT (PASİF)

İŞLETME (PASİF)

MALİYE (PASİF)





ÖNLİSANS PROGRAMLARI





ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DIŞ TİCARET

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ