İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde düzenlenmişti. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören binlerce öğrenci, bitirme sınavlarının sonuçlarını merakla bekliyor. 28-29 Aralık tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları henüz duyurulmadı, sonuçlar açıklandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr duyurulacak.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF final sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınav tarihi araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre, güz dönemi bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılı itibarıyla uzaktan öğretim; 2011 yılından itibaren ise açıköğretim programları kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en önde gelen dijital fakültesi olma yönünde sürekli ilerlemektedir.
2024 yılı itibarıyla AUZEF’in bünyesinde 36’sı açıköğretim ve 11’i uzaktan öğretim olmak üzere toplamda 47 aktif program yer almaktadır. Bunların 20’i lisans, 23’si önlisans ve 4 tanesi de lisans tamamlama programlarıdır.
AUZEF, dijital öğrenme-öğretme metotlarını kullanarak tüm öğrencilerine zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde İstanbul Üniversitesi standartlarında eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Bu bağlamda geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak öğrencinin kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı; derslerin internet ve bilgisayar/mobil cihazlar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği bir platform sunmaktadır.
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