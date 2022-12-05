AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2022 2023 AÖF sınav takvimi

AÖF sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için tarih araştırmaları başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 3-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖF güz dönemi kayıt yenileme yapan öğrenciler AÖF sınavlarının ne zaman olduğunu sorguluyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? Peki, AÖF 2022 güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi...

2022 AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman?

AÖF güz dönemi ara sınav 10-11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2022 AÖF dönem sonu sınavı ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023 yapılacak.

2023 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

2023 AÖF bahar dönemi için sınavlar ise; AÖF bahar dönemi ara sınav 15-16 Nisan 2023’te gerçekleştirilecek.

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2023 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 AÖF Yaz okulu sınavı

2023 AÖF yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak?

-Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

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-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

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