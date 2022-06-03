AÖF yaz okulu tarihleri: AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yapılmıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF 2022 BÜTÜNLEME SINAVI YAPILACAK MI?

2012-2013 öğretim yılından bu yana Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı yapılmıyor.

AÖF 2022 YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

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Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.