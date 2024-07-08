AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınav oturum bilgileri, hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınavda her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler yer alacak. İşte Açık öğretim lisesi sınav takvimi Temmuz 2024!
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci oturum, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek. İkinci oturum, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü 14.00'da gerçekleşecek. Üçüncü oturum ise 21 Temmuz 2024 Pazar günü 10.00' da.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
3. dönem AÖL sınavı için adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgesini alabilecek.
AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.