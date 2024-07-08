AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınav oturum bilgileri, hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınavda her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler yer alacak. İşte Açık öğretim lisesi sınav takvimi Temmuz 2024!