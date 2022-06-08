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AÖL sınav tarihleri: Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2021-2022 Eğitim yılının 3. Dönem AÖL sınavları gündemde. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL sınavları hakkında araştırmaya koyuldu. İlk iki dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler, AÖL 3. Dönem sınavına katılacak. Geçtiğimiz dönemlerin sınavları online olarak tamamlandı. Peki AÖL 3. Dönem sınavları da online olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak? Online mi yüz yüze mi olacak? İşte MEB 2022 sınav takvimi!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2022 araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavları tarihleri gündemdeyken sınavların hangi ayda yapılacağı açıklandı. 2022 3. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler "Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖL sınav tarihleri 2022...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrenci, Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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