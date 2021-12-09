AÖL geçme notu: Açık Lise Sınav Geçme Notu Kaç?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan açıköğretim lisesi ders geçme notu, geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı. Eğitimini dışarıdan sürdüren yüzbinlerce adayın okuduğu AÖL sınavlarında sona yaklaşılırken sınava giren adaylar geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor.
AÖL SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Lise ders geçme notu 45'dir.Açık Lisede 9 doğru soru yapıldığı taktirde Açık Öğretim Lisesi Sınavında o dersi geçmiş olursunuz.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce bu dönem online olarak çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.