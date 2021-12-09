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AÖL geçme notu: Açık Lise Sınav Geçme Notu Kaç?

AÖL sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. Açık Lise sınavları 10 Aralık'a kadar devam edecek. AÖL sınavlarına giren öğrenciler AÖL geçme notunun kaç olduğunu sorguluyor. Peki, AÖL sınav geçme notu kaçtır? Açık Lise sınav geçme barajı kaç? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL geçme notu: Açık Lise Sınav Geçme Notu Kaç?
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan açıköğretim lisesi ders geçme notu, geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı. Eğitimini dışarıdan sürdüren yüzbinlerce adayın okuduğu AÖL sınavlarında sona yaklaşılırken sınava giren adaylar geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor.

AÖL SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Lise ders geçme notu 45'dir.Açık Lisede 9 doğru soru yapıldığı taktirde Açık Öğretim Lisesi Sınavında o dersi geçmiş olursunuz.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce bu dönem online olarak çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

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