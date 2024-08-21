AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti yeni dönemin yaklaşması ile gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise eğitimi alacak öğrenciler AÖL 1. dönem kayıt takvimine göre kayıtlarını gerçekleştirecek. Öncesinde kayıt ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Peki, 2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücretleri belli oldu mu, ne kadar? İşte detaylar...

AÇIK LİSE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıtta dönem sınav katılım ücretini ödemeden yeni kayıtları yapılır.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2024?

Sınav katılım ücreti 250 TL'dir. Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 250 TL'yi https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet

bankacılığı sistemi üzerinden ya da bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik Numaraları

ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları

yabancılara mahsus kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza

edilecektir.







