AÖL kayıtları başladı mı? Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Kayıt Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesinde eğitim görecekler için ilk kayıt tarihini duyurdu. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı. Buna göre AÖL kayıtları ne zaman? sorusu da yanıt buldu.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2021 AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. MEB'den son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

REKLAM

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYITLARI HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

REKLAM

İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru

T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.