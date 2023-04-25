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MEB AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları 24 Nisan Pazartesi günü saat 09:30 itibarıyla başladı. MEB açık öğretim lisesi AÖL sınavları 30 Nisan 2023 tarihi saat 23:59'da kadar online olarak gerçekleştirilecek. Açık lise sınavına katılım sağlayacak öğrenciler MEB AÖK AÖL 2.dönem sınav girişi ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Peki AÖL sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? İşte 2023 AÖL sınav giriş ekranı.

10:03 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte açık lise online sınav girişi ekranı. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza evinde bulunanlar açık öğretim lisesi sınavlarına ne zaman girecek? Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler; Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. AÖL sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? AÖL online sınav giriş ekranı

AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte açık lise online sınav girişi ekranı. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza evinde bulunanlar açık öğretim lisesi sınavlarına ne zaman girecek? Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler; Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. AÖL sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? AÖL online sınav giriş ekranı

AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte açık lise online sınav girişi ekranı.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Ceza evinde bulunanlar açık öğretim lisesi sınavlarına ne zaman girecek?

Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler; Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.


#meb
#aöl
#açık lise sınavı
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