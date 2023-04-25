AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte açık lise online sınav girişi ekranı. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza evinde bulunanlar açık öğretim lisesi sınavlarına ne zaman girecek? Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler; Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. AÖL sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? AÖL online sınav giriş ekranı