AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL üzerinden dışardan tamamlamak isteyenler 3. dönem sınavlarına online olarak katılıyor. AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.
AÖL 3. dönem sınavları online bitti mi?
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59’a kadar online olarak yapıldı.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
- Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
- Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
- Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.