2023-2024 AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava çok az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yüz yüze olarak yapılacak sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sınav tarihi ve saatine çevirdi. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile beraber Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Duyuruya göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Toplam üç oturumdan oluşan sınav, yüz yüze gerçekleştirilecek.

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir!" denildi.

Fotoğrafı olmayan öğrenciler Sınav Giriş Belgesi alamayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır.







