AÖL sınav tarihleri 2025: MEB AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi takvimi doğrultusunda 3. dönem sınav hazırlıkları devam ediyor. Kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemleri 30 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında alınırken, öğrenciler şimdi sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. AÖL sınav giriş belgelerinin kısa süre içinde erişime açılması ve sınav tarihleri öncesinde duyurulması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?