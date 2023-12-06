Açık Lise (AÖL)'de 1. dönem sınavları için artık heyecan dorukta. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce kişinin öğrenim gördüğü AÖL'de artık sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri araştırılıyor. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen; AÖL sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı gibi soruların cevaplarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik.