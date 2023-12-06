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AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL 1. dönem sınav yeri sorgulama

AÖL sınav giriş belgeleri için araştırmalar başladı. Aralık ayında üç oturumda düzenlenecek sınavlar için öğrenciler sınav merkezi tercihlerini yaptı. Daha önce online olarak düzenlenen sınavlar bu yıl okullarda yüz yüze olarak yapılacak. AÖL sınav yerleri açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise 1.dönem AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖL 1. dönem sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde.

15:04 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL giriş belgesi
AÖL giriş belgesi

Açık Lise (AÖL)'de 1. dönem sınavları için artık heyecan dorukta. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce kişinin öğrenim gördüğü AÖL'de artık sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri araştırılıyor. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen; AÖL sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı gibi soruların cevaplarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik.

AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav giriş belgeleri aol.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav yerlerini sorgulayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık tarihinde sınav yerlerini duyuracak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ÜZERİNDE NELER VAR?

Açık lise sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Adaylar 23-24 Aralık tarihlerinde sınav günü belgelerini yanlarında bulunduracak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Açık lise sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yönelitilir ve 30 dakika süre verilir. AÖL ders geçme notu 45 olarak belirlenirken sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Her doğru cevabın puan olarak karşılığı 5 olarak belirlenmiştir.



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39 dakika önce
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