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Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?

Açık Lise (AÖL) güz dönemi sınavlarının başlamasıyla birlikte, birçok öğrenci sınavların ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Online olarak gerçekleşen AÖL sınavlarında her bir ders için 20 soru sorulmakta. MEB tarafından yayımlanan AÖL takvimi sonrasında sınavların ne zaman biteceği belli oldu. AÖL sınavları ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL SINAVLARI: Açık lise sınavları ne zaman bitecek, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları

Açık Öğretim Lisesi online sınavları devam ediyor. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları ne zaman sona erecek?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.

AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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