Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek? Açık Lise (AÖL) güz dönemi sınavlarının başlamasıyla birlikte, birçok öğrenci sınavların ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Online olarak gerçekleşen AÖL sınavlarında her bir ders için 20 soru sorulmakta. MEB tarafından yayımlanan AÖL takvimi sonrasında sınavların ne zaman biteceği belli oldu. AÖL sınavları ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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