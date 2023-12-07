Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ara tatillerin kaldırılması konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?
Okullarda ara tatil ne zaman 2024?
kinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek
Okullar ne zaman kapanacak?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.