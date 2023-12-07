Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ara tatillerin kaldırılması konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?