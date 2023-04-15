Ara tatil kaç gün? 2. ara tatil ne zaman bitiyor?
Nisan ayında yapılan 2. ara tatil Cuma günü son ders zilinin çalması ile başladı. Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Ara tatil ne zaman bitecek?
2023 MEB takvimine göre 2. ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Nisan ara tatili 3.5 iş günü sayılmaktadır.
14 Nisan Cuma günü ders zilinin çalması ile ara tatil başladı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte ara tatil toplamda 9 gün kabul ediliyor. Son dönem için ders zili 24 Nisan Pazartesi günü çalacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.
Okullar ne zaman kapanacak?
2023-2023 Eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 16 Haziran tarihinde sona erecek.