LGS sınavı için geri sayım sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilere birinci oturumda; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak. Lise sınavına girecek adayların gündeminde LGS başvuruları ile sınav tarihi var. Peki, 2023 LGS başvuru tarihi belli oldu mu? LGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.