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İkinci ara tatili başladı: Tatil ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili başladı. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşti. 2023-2023 Eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 16 Haziran tarihinde sona erecek. Peki ara tatil ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı ne zaman sona erecek?

13:26 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ara tatil kaç gün? 2. ara tatil ne zaman bitiyor?

Ara tatil kaç gün? 2. ara tatil ne zaman bitiyor?

Nisan ayında yapılan 2. ara tatil Cuma günü son ders zilinin çalması ile başladı. Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Ara tatil ne zaman bitecek?

2023 MEB takvimine göre 2. ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Nisan ara tatili 3.5 iş günü sayılmaktadır.

14 Nisan Cuma günü ders zilinin çalması ile ara tatil başladı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte ara tatil toplamda 9 gün kabul ediliyor. Son dönem için ders zili 24 Nisan Pazartesi günü çalacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.

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#ara tatil
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#okul
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