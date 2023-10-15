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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar: Öğretmenler ara tatilde okulda olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda yüz yüze yapılacak. Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek. İşte, o konu hakkında resmi detaylar.

10:14 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil olacak mı?

Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Ara tatil olacak mı?

Türkiye'de öğretmenlere yönelik ara tatil konusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son açıklamaya göre, 13-17 Kasım tarihleri arasında "Mesleki Çalışma Dönemi" adı altında bir tatil dönemi düzenlenecek. Bu dönemde öğretmenler normal derslere girmeyecek, ancak mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak seminerlere ve çalışmalara katılacaklar. Peki, öğretmenlere ara tatil kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Öğretmenler ara tatilde çalışacak mı?

tarafından Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun imzasıyla 13 Ekim'de okullara iletilen '13-17 Kasım Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, mesleki program çalışmaları için ara tatilin uygulanacağı 13-17 Kasım'da görevli oldukları okulda olmaları gerektiği belirtildi. Bu karara göre öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek.

Öğretmenler canlı sunuma hangi saatlerde katılacak?

Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakanlık tarafından resmi yazıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre, öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerine dair maddelere dikkat çekildi. Böylece, öğretmenlerin önümüzdeki ara tatil döneminde okulda bulunmaları gerekecek. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.




#meb
#öğretmen
#ara tatil
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