Ara transfer
Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tuttukları takımların yapacağı yeni transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 26 Haziran'da başlayan ilk transfer dönemi 15 Eylül'de sona ermişti. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak-9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.