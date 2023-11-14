Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun bütünlüğünü sağlamak adına çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Öncelikli olarak maç seçmeden enerjimizi üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Milli arada çok tekrar yapıp mental ve pratik olarak eksikleri gidererek lige yeniden başlıyormuşçasına işimize sarılacağız" dedi.