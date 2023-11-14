Abdullah Avcı: Lig yeniden başlıyor

Süper Lig'in ilk 2 sırasında kaybedilen puanların ardından Trabzonspor'da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, milli ara nedeniyle takımına 5 gün izin verdi. Perşembe günü toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak Trabzonspor'da hedef galibiyet serisini sürdürmek.













"Maç maç bakmalıyız"





Takım bütünlüğü adına önemli yol aldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun bütünlüğünü de sağlamak adına çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Öncelikli olarak maç seçmeden enerjimizi üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Milli arada çok tekrar yapıp mental ve pratik olarak eksikleri gidererek lige yeniden başlıyormuşçasına işimize sarılacağız" dedi.





Avcı, izin süresinde zihinsel olarak dinlenmiş bir oyuncu gurubu beklediğinin de altını çizerek, futbolcularına bu yönde uyarılarda bulundu.













Uğurcan Çakır'dan mesaj var





Evinde TÜMOSAN Konyaspor'u yendikten sonra izne çıkan Trabzonspor'da takım kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, milli takım kamplarına giden oyuncular dışındakilere iyi dinlenmeleri ve rahat bir şekilde geri dönmelerini istedi. Uğurcan, önlerinde zor bir dönemin başlayacağına dikkat çekerek, yeni döneme hazır girmeleri gerektiğini söyledi.



















