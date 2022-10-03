Araf ne demek? Arafta kalmak ne anlama gelir?

Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçen Araf kelimesi, dilimizde de sıkça karşılaştığımız terimlerden bir tanesi. Dilimizde ‘’bir yerde sıkışıp kalmak, arada kalmak’’ manasında kullanılan Araf kelimesinin gerçek anlamı merak ediliyor. 'Urf' kelimesinin çoğulu olan Araf kelimesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

ASHABUL ARAF NE DEMEK?

Sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı manasındaki Urf’un çoğulu olan Araf cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adıdır.

Ashabü’l Araftan kimlerin kastedildiği hususunda da müfessirler farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Rivayet tefsirlerinde yer alan on iki ayrı görüşe göre bunları şu dört grup altında toplamak mümkündür:

1. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminler. Bunlar başlangıçta cennete veya cehenneme konulmayıp ikisi arasında bir müddet bekleyecek, sonra Allah’ın lütfuyla cennete girecek olan müminlerdir. Tefsir ve kelâm âlimlerinin çoğu bu görüşü benimsemişlerdir.

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2. Ahirette müminlerle kâfirleri yüzlerinden tanıyacak olan melekler.

3. Cennet ve cehennem ehlini birbirinden ayırarak haklarında şahadette bulunacak olan peygamberler, şehitler ve âlimler gibi yüksek şahsiyetler. Bu görüşü benimseyenler arasında Hasan-ı Basri ve Fahreddin er-Razi de bulunmaktadır.

4. Cennete veya cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan belli kişiler. Bunlar da herhangi bir peygamberin tebliğini duymadan ölenler (fetret ehli), müşriklerin bulûğ çağından önce ölen çocukları veya gayri meşru evlilikten doğan çocuklardan ibarettir.

Tefsirlerde söz konusu dört görüşün her biriyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktaysa da ayet, hadis ve sahâbe sözleriyle teyit edilen birinci görüş daha isabetli görünmektedir.

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ARAFTA KALMAK KELİME ANLAMI NEDİR?

Araf kelimesinin dilimizdeki anlamı arada kalmaktır. Dini yönden anlamı ise kötüler ve iyilerin sınıfına sokulamayan, inançlı günahkarların veya günah ve sevapları eşit olanların gideceği geçici arınma yeri olarak bilinmektedir.

KUR’AN-I KERİM’DE ARAF KELİMESİNİN GEÇTİĞİ YERLER VE TEFSİRİ

> A'râf Suresi - 46. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> A'râf Suresi - 47. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> A'râf Suresi - 48. Ayet Tefsiri için tıklayın.