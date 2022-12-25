Memur ve emekliler enflasyon rakamlarına kilitlendi: TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur emekli zammı 2022 enflasyon farkı ne kadar?

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zamlarıyla ilgili de kritik bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 54,6 zamla 8506 TL olarak uygulanacağını açıkladı.

Asgari ücrete zammıyla ilgili yaptığı açıklamada memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamlarına ilişkinde mesaj veren Erdoğan "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." dedi.

Emekli memur enflasyon farkı

Ocak ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Özellikle yılın son 6 aylık enflasyon verileri ile belirlenecek olan memur ve emekli zammını bekleyen vatandaşlar, ocak ayının ilk haftasında duyurulacak aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı alacak?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi nedir?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

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